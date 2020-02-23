В Уфе для 102-летнего ветерана ВОВ устроили парад перед домом
Сегодня, 23 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров вручил ордена генерала Шаймуратова двум фронтовикам - Мугину Нагаеву и Габдулхаю Зарипову.
102-летний ветеран Мугин Каримович получил награду возле своего дома на улице Муксинова. Здесь же в его честь устроили торжественный парад, в котором участвовали более 200 юнармейцев, курсантов и кадетов. Вручение награды Габдулхаю Ахатовичу состоялось в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн.
В пресс-службе главы Башкирии рассказали, что оба ветерана состояли в 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Мугин Нагаев участвовал в освобождении Сталинграда, Донбасса, Чернигова, Ковеля и дошел до Эльбы. Габдулхай Зарипов оборонял Москву, был тяжело ранен под Сталинградом, освобождал Белоруссию, Польшу, брал Бранденбург, Белград, Плате и Берлин.
"Мы делаем все, чтобы отдать дань уважения нашим ветеранам, благодарим их за всё", - подытожил Радий Хабиров.
Фото: мэрия Уфы
ИСТОЧНИК KP.RU