На Башкирию обрушатся метели и сильный ветер - МЧС
Начало следующей недели в Башкирии опять будет снежным. В ночь на 24 февраля осадки будут умеренные, а днем кое-где разыграются метели.
Синоптики прогнозируют мокрый снег, который облепит деревья и провода. Из-за него на дорогах ожидаются снежный накат и гололедица. Вдобавок усилится и ветер. Его порывы могут достигать 17-22 м/с.
В связи с этим МЧС по республике советует жителям быть осмотрительнее: не ходить близ зданий и хрупких конструкций, которые могут рухнуть под весом снега.
Аналогичная погода сохранится и во вторник, 25 февраля. В целом по Башкирии ожидается мокрый снег и гололед. Днем столбик термометра поднимется до +2 градусов, но ночью температура по-прежнему будет минусовой - около -1,-6 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU