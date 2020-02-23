2020-02-23T15:37:54+03:00
Общество

На Башкирию обрушатся метели и сильный ветер - МЧС

Жителям региона советуют ограничить передвижение по улице
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Начало следующей недели в Башкирии опять будет снежным. В ночь на 24 февраля осадки будут умеренные, а днем кое-где разыграются метели.

Синоптики прогнозируют мокрый снег, который облепит деревья и провода. Из-за него на дорогах ожидаются снежный накат и гололедица. Вдобавок усилится и ветер. Его порывы могут достигать 17-22 м/с.

В связи с этим МЧС по республике советует жителям быть осмотрительнее: не ходить близ зданий и хрупких конструкций, которые могут рухнуть под весом снега.

Аналогичная погода сохранится и во вторник, 25 февраля. В целом по Башкирии ожидается мокрый снег и гололед. Днем столбик термометра поднимется до +2 градусов, но ночью температура по-прежнему будет минусовой - около -1,-6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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