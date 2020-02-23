В Уфе водителя зажало в искореженном авто после ДТП

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:46:31+03:00

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Вчера, 22 февраля, на севере Уфы столкнулись два автомобиля. На пересечении улиц Кольцевой и Кремлевской "Лада Гранта" врезалась в "Шевроле Круз", после чего влетела в опору линии электропередач.

От удара отечественное авто так смяло, что водитель оказался в плену искореженного металла. На выручку к нему прибыли спасатели Управления гражданской защиты. Его деблокировали с помощью гидравлического инструмента, а затем передали сотрудникам "скорой". Госпитализация потребовалась и его спутнице. Как сообщили очевидцы аварии, оба пострадавших были в полицейской форме.

Многие посетовали, что на этом участке легко угодить в ДТП из-за больших сугробов.

- Как раз проезжал там сразу после аварии, из-за сугроба ничего не видно, заканчивая манёвр, приходится на полкорпуса выезжать на полосу, - пожаловался пользователь Руслан.

В Уфе водителя зажало в машине после ДТП.Видео: БашДТП Уфа и Башкортостан

ИСТОЧНИК KP.RU