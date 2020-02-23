Жительница Стерлитамака исколола ножом своего возлюбленного

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:33:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Стерлитамака попал в больницу после застолья со своей женой. Супруги выпили и начали ругаться, а когда словесные аргументы кончились, женщина схватила кухонный нож.

Она нанесла мужу несколько ударов, угодив лезвием в грудь и правое бедро. Раненого супруга госпитализировали в больницу №3. Оттуда информация о поножовщине попала в правоохранительные органы. Полицейские наведались к пострадавшему домой и допросили его благоверную.

"В настоящее время подозреваемая свою вину в содеянном признала полностью и написала явку с повинной. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - объяснили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU