2020-02-23T19:17:18+03:00
Общество

«Хотим, чтобы жил последние годы в любви»: в Башкирии ищут хозяев для кота с тяжелой судьбой

Животное страдает от почечной недостаточности и нуждается в постоянном уходе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Кот Ержан из Чишмов оказался никому не нужен из-за своей болезни и возраста. Животному уже примерно 8-10 лет. Большую часть жизни он страдает от тяжелой болезни почек. Временами она обостряется и коту приходится ставить капельницы. Одно Ержан настоящий борец. Как уверяют волонтеры фонда "Потеряшки", умирать кот точно не намерен, у него хороший аппетит и море энергии. Пусть он и не выглядит, как роскошный кот из рекламных роликов, зато у него прекрасный характер - он ласковый и контактный.

"Сколько проживет Ержан, неизвестно! Может случиться резкое ухудшение, может, при хорошем уходе и поддерживающей терапии еще жить и жить. Мы очень хотим, чтобы Ержан жил свои последние свои годы в любви, заботе и ласке. Ищем именно дом, а не передержку", - объясняют зоозащитники.

По словам волонтеров, кот приучен к лотку, но ему нужна специальная диета. Если вы хотите подарить этому коту дом, свяжитесь с его куратором (8-917-402-58-75).

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Хотим, чтобы жил последние годы в любви»: в Башкирии ищут хозяев для кота с тяжелой судьбой
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