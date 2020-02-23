«Гипнотизер» из Башкирии обманом отбирал деньги у жителей соседнего региона

23 Февр. 2020 2020-02-23T20:03:13+03:00

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В Набережных Челнах задержали 28-летнего жителя Башкирии. Мужчина зарабатывал тем, что обманывал продавцов в местных цветочных лавках. Как минимум дважды он заходил в магазин, выбирал роскошный букет и протягивал продавцу крупную купюру. Дальше мошенник включал силу убеждения, начинал путать людей за прилавком. В итоге продавцы, как под гипнозом, отдавали ему больше сдачи, чем нужно, а потом обнаруживали недостачу на 3 тысячи рублей.

Жертвы обмана заявили на мошенника в полицию и того задержали. Оказалось, что ранее молодой человек уже был дважды судим за аналогичные преступления, совершенные в родном регионе.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет, - пояснили в МВД по Татарстану.

ИСТОЧНИК KP.RU