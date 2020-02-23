2020-02-23T17:13:22+03:00
Общество

К концу года в Сибае откроется концертный зал

Его восстанавливают после сильного пожара
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Здание филармонии серьезно пострадало при пожаре в 2015 годуЗдание филармонии серьезно пострадало при пожаре в 2015 году
Изменить размер текста:

В ноябре 2020 года в Сибае планируют открыть концертный зал. Объект хотят сдать к 65-летию города. Вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров во время рабочей поездки по Сибаю поручил мобилизовать все силы и уложиться в срок.

Здание городской филармонии, напомним, серьезно пострадало при пожаре в 2015 году. Документы и технику работники спасти успели, но сами помещения пришли в негодность. Предварительной причиной пожара назвали несоблюдение требований пожарной безопасности при строительных работах.

Как сообщает РБК-Уфа, восстанавливать филармонию начали в феврале 2019 года, сейчас она отремонтирована на 45%. Бюджет республики выделил на эти цели 368 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хотим, чтобы жил последние годы в любви»: в Башкирии ищут хозяев для кота с тяжелой судьбой
Жительница Стерлитамака исколола ножом своего возлюбленного
Жителя Башкирии, пропавшего осенью, нашли мертвым
К концу года в Сибае откроется концертный зал
В Уфе для 102-летнего ветерана ВОВ устроили парад перед домом
На Башкирию обрушатся метели и сильный ветер - МЧС
В Уфе водителя зажало в искореженном авто после ДТП
Жители Башкирии устроили давку прямо в торговом центре
«Она так не гоняла!»: в Башкирии трагически погибла мать троих детей
Поиски пропавшей месяц назад жительницы Башкирии закончились трагедией
Радий Хабиров записал видеопоздравление с Днем защитника Отечества
В Башкирии пьяный водитель задавил насмерть мужчину
«Плакала, вся покусанная»: найденную под Уфой окровавленную собаку забрали домой
В Башкирии 94-летний ветеран на экскурсии подорвал снаряд
На улице в Башкирии засняли раздетую девушку
Уфимские врачи рассказали о резком изменении статистики абортов
Синоптики объяснили причину аномально теплой зимы в Башкирии
«Поили бабушку разведенным уксусом»: в Уфе квартиранты измывались над 94-летней слепой старушкой
В Башкирии женщина упала, поскользнувшись на тротуаре, и потеряла память
«Чтобы с вами в старости так поступили ваши дети!»: в Башкирии неизвестные выбросили коробку со щенками на помойку
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в Башкирии, в котором погиб ребенок
«Вот такой вот февраль!»: в Башкирии из-за аномально теплой зимы пробудились бабочки-крапивницы
В страшной массовой аварии на трассе Башкирии погибла молодая женщина
Стало известно, что случилось с пропавшим в Уфе 17-летним подростком
Житель Башкирии украл сейф, который не смог открыть
«Часа три тело лежало на дороге»: в центре Уфы под колесами иномарки погиб молодой парень
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ побил рейтинги федеральных каналов
В Уфе пропала молодая девушка с серьезными проблемами со здоровьем
Отец был на работе, мать отлучилась из дома: подробности трагедии в башкирском селе, где погиб двухлетний мальчик