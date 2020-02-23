К концу года в Сибае откроется концертный зал
В ноябре 2020 года в Сибае планируют открыть концертный зал. Объект хотят сдать к 65-летию города. Вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров во время рабочей поездки по Сибаю поручил мобилизовать все силы и уложиться в срок.
Здание городской филармонии, напомним, серьезно пострадало при пожаре в 2015 году. Документы и технику работники спасти успели, но сами помещения пришли в негодность. Предварительной причиной пожара назвали несоблюдение требований пожарной безопасности при строительных работах.
Как сообщает РБК-Уфа, восстанавливать филармонию начали в феврале 2019 года, сейчас она отремонтирована на 45%. Бюджет республики выделил на эти цели 368 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU