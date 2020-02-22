В Башкирии женщина упала, поскользнувшись на тротуаре, и потеряла память

22 Февр. 2020 2020-02-22T18:03:47+03:00

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Вчера днем, 21 февраля, жители города Октябрьского стали свидетелями, как пожилая женщина упала на скользкой дороге и потеряла память. Очевидцы бросились на помощь пострадавшей, помогли подняться и вызвали скорую помощь. Все произошло неподалеку от здания городского минземимущества по адресу ул. Чапаева, 13 – горожане жалуются, что там постоянно гололед, но коммунальщики не спешат реагировать на жалобы.

- Очень сильно упала женщина в возрасте, поскользнувшись на льду и ударившись головой об бетон! До такой степени, что потеряла сознание и память, забыла куда шла, зачем, и как она там оказалась. К счастью я проходила мимо и вызвала скорую, которая ехала 34 минуты, - рассказала свидетельница происшествия и выложила ролик в соцсетях, в надежде, что кто-нибудь узнает свою пожилую родственницу и откликнется.

В Башкирии женщина поскользнулась и потеряла память // 22.02.

ИСТОЧНИК KP.RU