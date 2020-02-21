На мэра одного из башкирских городов завели уголовное дело

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:06:37+03:00

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СК Башкирии возбудил уголовное дело в отношении нынешнего мэра города Октябрьского Алексея Шмелева. Об этом со ссылкой на близкого к ситуации собеседника пишет «ПроУфу».

По данным издания, уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» завели накануне вечером, 20 февраля. Шмелева подозревают в участии в афере с земельными участками. Данное преступление наказывается штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо принудительными работами сроком до пяти лет, либо лишением свободы сроком до семи лет.

Алексей Шмелев возглавил администрацию города Октябрьского в 2013 году. Спустя три года он был избран сити-менеджером на второй срок. В 2017 году вошел в список самых богатых мэров Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU