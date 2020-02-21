Работника из Уфы затянуло в вентиляцию: мужчина погиб на месте
На одном из уфимских предприятий произошел несчастный случай – мужчина погиб в вентиляционной шахте. Инцидент произошел поздней ночью 19 февраля, сообщает собственный источник «КП-Уфа».
По данным собеседника, 40-летний машинист выполнял работы по откачке воды в вентиляционном помещении цеха. В какой-то момент бедолагу потоком воздуха затянуло в шахту. Там он получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался. Коллеги погибшего вызвали медиков и полицию. Первые констатировали смерть, а вторые – сотрудники МВД, СК и опергруппа – обследовали место происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU