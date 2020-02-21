2020-02-21T08:51:38+03:00
Происшествия

Работника из Уфы затянуло в вентиляцию: мужчина погиб на месте

Несчастный случай произошел поздней ночью
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прибывшие на место медики констатировали смертьПрибывшие на место медики констатировали смертьФото: Алексей БУЛАТОВ
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На одном из уфимских предприятий произошел несчастный случай – мужчина погиб в вентиляционной шахте. Инцидент произошел поздней ночью 19 февраля, сообщает собственный источник «КП-Уфа».

По данным собеседника, 40-летний машинист выполнял работы по откачке воды в вентиляционном помещении цеха. В какой-то момент бедолагу потоком воздуха затянуло в шахту. Там он получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался. Коллеги погибшего вызвали медиков и полицию. Первые констатировали смерть, а вторые – сотрудники МВД, СК и опергруппа – обследовали место происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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