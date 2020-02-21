2020-02-21T07:33:21+03:00
Общество

Радия Хабирова возмутили сырки с плесенью, которыми кормили школьников в Башкирии

В район с проверкой выдвинулось контрольное управление
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Школьникам в селе Янгельский Абзелиловского района на обед выдали глазированные сырки, покрывшиеся плесенью. Шокированные родители поделились фотографиями из столовой в социальных сетях, спровоцировав бурное обсуждение ситуации. Пост местном паблике "Черное. Белое" гласит, что учащимся раздали более полусотни испорченных сырков и лишь чудом никто из ребят не отравился. История дошла до главы Башкирии Радия Хабирова и, как он признался на своей странице, вызвала в нем "взрыв возмущения".

"Посмотрите, что поставили нашим детям. Удивляюсь некоторым деятелям, которые не услышали мой простой тезис – школьное питание должно быть качественным", - заявил Хабиров.

Он пообещал "дожать" эту ситуацию и больше не связываться с оплошавшим поставщиком.

"В район едет мое Контрольное управление. Будем разбираться, кто это допустил, и принимать соответствующие решения. И это ожидает всех, кто не впишется в наши законные представления о добросовестной работе", - пригрозил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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