2020-02-21T07:11:40+03:00
Происшествия

Шесть человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с автобусом в Уфе

Семилетняя девочка была госпитализирована
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Вечером 20 февраля в столице Башкирии произошла авария с участием пассажирского автобуса. Как сообщает Госавтоинспекция республики, ДТП случилось на проспекте Октября.

по одной из версий, 66-летний уфимец на "Vortex Estina" поворачивал направо в дворовой проезд со второй полосы. В этот момент по выделенной полосе для маршруток ехал автобус "Peugeot Boxer". Разминуться машины не смогли.

В результате столкновения пострадали шесть человек - пять пассажиров автобуса и семилетняя девочка из легкового авто. Ребенку потребовалась госпитализация.

Дорожная полиция начала разбирательство.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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