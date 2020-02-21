Шесть человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с автобусом в Уфе
Вечером 20 февраля в столице Башкирии произошла авария с участием пассажирского автобуса. Как сообщает Госавтоинспекция республики, ДТП случилось на проспекте Октября.
по одной из версий, 66-летний уфимец на "Vortex Estina" поворачивал направо в дворовой проезд со второй полосы. В этот момент по выделенной полосе для маршруток ехал автобус "Peugeot Boxer". Разминуться машины не смогли.
В результате столкновения пострадали шесть человек - пять пассажиров автобуса и семилетняя девочка из легкового авто. Ребенку потребовалась госпитализация.
Дорожная полиция начала разбирательство.
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU