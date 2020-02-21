2020-02-21T08:11:41+03:00
Общество

Международный центр спортивной борьбы построят в Уфе за 3,6 млрд рублей

Проект внесли в инвестпрограмму региона
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Спорткомплекс построят в микрорайоне ГлумилиноСпорткомплекс построят в микрорайоне ГлумилиноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Уфе планируется возвести международный центр спортивной борьбы. Он сможет принять 3319 человек.

По информации издания "Ъ-Уфа", проект внесен в адресную инвестпрограмму Башкирии, его стоимость оценили в 3,58 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться в три этапа: 500 млн рублей - в 2020 году, 800 млн - в 2021-м и 2,28 млрд рублей - в 2022-м.

Располагаться новый спортивный комплекс будет в микрорайоне Глумилино, между улицами Гареева, Рехмукова, Нуреева и Комсомольской. В нем предполагается разместить спортивную школу для детей и подростков, спортзал, медико-восстановительный центр и гостиницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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