Международный центр спортивной борьбы построят в Уфе за 3,6 млрд рублей

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:11:41+03:00

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В Уфе планируется возвести международный центр спортивной борьбы. Он сможет принять 3319 человек.

По информации издания "Ъ-Уфа", проект внесен в адресную инвестпрограмму Башкирии, его стоимость оценили в 3,58 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться в три этапа: 500 млн рублей - в 2020 году, 800 млн - в 2021-м и 2,28 млрд рублей - в 2022-м.

Располагаться новый спортивный комплекс будет в микрорайоне Глумилино, между улицами Гареева, Рехмукова, Нуреева и Комсомольской. В нем предполагается разместить спортивную школу для детей и подростков, спортзал, медико-восстановительный центр и гостиницу.

ИСТОЧНИК KP.RU