У «чёрных» копателей в Башкирии будут изымать технику
Депутаты в Башкирии предложили конфисковывать бульдозеры и самосвалы у расхитителей недр. По мнению законодателей, такое наказание вкупе с возросшими штрафами будет более действенным методом борьбы с "черными" копателями, чем нынешние санкции.
Парламентарии предложили взыскивать с граждан, которые разрабатывают недра без лицензии, от 5 до 50 тысяч рублей (вместо 3-5 тысяч), с должностных лиц - 300-500 тысяч рублей (вместо 30-50 тыс.), а с организаций - 2-5 миллионов (800 тыс - 1 млн).
Технику же предлагается конфисковать во всех случаях. Председатель Госсобрания - Курултая республики Константин Толкачев подчеркнул, что, оставшись без машин, нарушители скорее всего не смогут продолжать свою преступную деятельность.
ИСТОЧНИК KP.RU