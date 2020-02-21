У «чёрных» копателей в Башкирии будут изымать технику

21 Февр. 2020 2020-02-21T06:13:11+03:00

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Депутаты в Башкирии предложили конфисковывать бульдозеры и самосвалы у расхитителей недр. По мнению законодателей, такое наказание вкупе с возросшими штрафами будет более действенным методом борьбы с "черными" копателями, чем нынешние санкции.

Парламентарии предложили взыскивать с граждан, которые разрабатывают недра без лицензии, от 5 до 50 тысяч рублей (вместо 3-5 тысяч), с должностных лиц - 300-500 тысяч рублей (вместо 30-50 тыс.), а с организаций - 2-5 миллионов (800 тыс - 1 млн).

Технику же предлагается конфисковать во всех случаях. Председатель Госсобрания - Курултая республики Константин Толкачев подчеркнул, что, оставшись без машин, нарушители скорее всего не смогут продолжать свою преступную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU