Глава Башкирии показал, как будет выглядеть Бирск после перезагрузки

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:16:19+03:00

Исторический центр города должен обновиться уже к концу этого года

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К концу 2020 года исторический центр Бирска должен серьезно преобразиться. Проект перезагрузки города представил в соцсетях глава региона Радий Хабиров.

Главное изменение - это освобождение площади перед Троицким собором от машин. Она станет сугубо пешеходной. Благоустройство ждет также скверы им. Ленина и Александра Матросова и прилегающие к ним улочки, где сохранились старые дома.

"В проекте нет каких-то суперсовременных решений, в стекле и бетоне – мы решили подчеркнуть самобытность этого единственного в своем роде города в Башкортостане, который сохранил купеческую патриархальность XIX века", - пояснил Хабиров.

Деньги на реконструкцию города выделяет федеральная казна. В сумме Бирск, Ишимбай и Белебей - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - получили 245 миллионов рублей.

Напомним, ранее Хабиров уже публиковал проект преображения Ишимбая.

Фото: vk.com/radiyhabirov

ИСТОЧНИК KP.RU