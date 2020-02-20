2020-02-20T16:01:45+03:00
Общество

Мэрия Уфы перестанет светиться на две ночи из-за съемок видеоролика

Здание будет обесточено 20 и 21 февраля
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: администрация Уфыфото: администрация Уфы
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Уфимская мэрия перестанет светиться на две ночи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти столицы Башкирии пояснили, что внутри здания мэрии, а также на прилегающей территории 20 и 21 февраля 2020 года с 21.00 до 06.00 часов будет отключена электроэнергия. Это коснется в том числе и наружного освещения.

Мэрию обесточат в связи со съемками социального видеоролика, во время которых будет проводиться проекция изображения в здание администрации. Чему именно будет посвящено видео, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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