Мэрия Уфы перестанет светиться на две ночи из-за съемок видеоролика
Здание будет обесточено 20 и 21 февраля
фото: администрация Уфы
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Уфимская мэрия перестанет светиться на две ночи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Власти столицы Башкирии пояснили, что внутри здания мэрии, а также на прилегающей территории 20 и 21 февраля 2020 года с 21.00 до 06.00 часов будет отключена электроэнергия. Это коснется в том числе и наружного освещения.
Мэрию обесточат в связи со съемками социального видеоролика, во время которых будет проводиться проекция изображения в здание администрации. Чему именно будет посвящено видео, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU