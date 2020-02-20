2020-02-20T14:48:53+03:00
Происшествия

В уфимском суде с собой покончил мужчина, подозреваемый в убийстве жены

Ему должны были избрать меру пресечения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Инцидент произошел в конвойном помещенииИнцидент произошел в конвойном помещенииФото: Иван МАКЕЕВ
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Сегодня, 20 февраля, в здании Уфимского районного суда с собой покончил мужчина, обвиняемый в убийстве жены. Его привезли на заседание, где должны были избрать меру пресечения.

Известно, что до начала процесса погибший находился в конвойном помещении – именно там он и наложил на себя руки.

Факт самоубийства подтвердили в самом суде, однако там отказались давать развернутый комментарий по поводу инцидента. В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что для установления обстоятельств происшествия назначена служебная проверка.

По предварительной информации, подозреваемому было 57 лет. 16 февраля его задержали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью супруге, которая скончалась в результате многочисленных побоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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