СК и ФСБ проводят обыск в центральном офисе башкирской налоговой

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:04:52+03:00

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В Уфе сотрудники Следственного комитета и УФСБ проводят обыски в центральном офисе башкирской ФНС и по месту жительства руководителей службы. Об этом информированный источник сообщил изданию «Ъ-Уфа».

По предварительной информации, оперативные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств, которые были выделены на ремонт зданий налоговых органов. Правоохранители заподозрили сговор между подрядчиком, с которым был заключен государственный контракт на выполнение работ, и должностными лицами ФНС.

ИСТОЧНИК KP.RU