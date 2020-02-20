СК и ФСБ проводят обыск в центральном офисе башкирской налоговой
Правоохранители также наведались домой к руководителям Управления
Обыски проводят ФСБ и СКР
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В Уфе сотрудники Следственного комитета и УФСБ проводят обыски в центральном офисе башкирской ФНС и по месту жительства руководителей службы. Об этом информированный источник сообщил изданию «Ъ-Уфа».
По предварительной информации, оперативные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств, которые были выделены на ремонт зданий налоговых органов. Правоохранители заподозрили сговор между подрядчиком, с которым был заключен государственный контракт на выполнение работ, и должностными лицами ФНС.
ИСТОЧНИК KP.RU