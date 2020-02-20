2020-02-20T13:00:47+03:00
Происшествия

Рядом с лабораторией гемодиализа в Уфе обнаружили труп

Мужчина покончил с собой
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Труп был найден в лесном массиве, в 30 метрах от лабораторииТруп был найден в лесном массиве, в 30 метрах от лабораторииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В башкирской столице рядом с лабораторией гемодиализа обнаружили труп мужчины. На тело утром 17 февраля наткнулись прохожие. Погибший находился в лесу, в 30 метрах от медучреждения, расположенного на улице Шафиева. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Перепугавшиеся горожане сразу же вызвали полицейских. На место прибыли сотрудники полиции и следственного комитета. Они установили, что хотя на мужчине не было телесных повреждений, он покончил с собой. С ходу опознать его не удалось: на вид несчастному 55-60 лет. Труп был направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители устанавливают причину суицида.

ИСТОЧНИК KP.RU

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