Рядом с лабораторией гемодиализа в Уфе обнаружили труп

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:00:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В башкирской столице рядом с лабораторией гемодиализа обнаружили труп мужчины. На тело утром 17 февраля наткнулись прохожие. Погибший находился в лесу, в 30 метрах от медучреждения, расположенного на улице Шафиева. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Перепугавшиеся горожане сразу же вызвали полицейских. На место прибыли сотрудники полиции и следственного комитета. Они установили, что хотя на мужчине не было телесных повреждений, он покончил с собой. С ходу опознать его не удалось: на вид несчастному 55-60 лет. Труп был направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители устанавливают причину суицида.

ИСТОЧНИК KP.RU