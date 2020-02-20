2020-02-20T19:49:54+03:00
Общество

«Намекнул, что выложит в сеть наше «хоум-видео»»: молодую уфимку шантажирует бывший муж

Ранее девушку уже унижали в уборной
Инга НОВИЦКАЯ
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С неприятной ситуацией столкнулась молодая уфимка Дарья: девушку третирует и унижает бывший молодой человек. Разборки между бывшими влюбленными начались еще в августе прошлого года, когда парень заявился к Дарье на работу в кафе – начал оскорблять ее при гостях заведения и даже набросился с кулаками на посетителя, который решил защитить девушку.

- Я спряталась в подсобном помещении, он выломал дверь и не выпускал меня оттуда. Толкал меня, растирал туалетную бумагу об лицо, облил молоком. К этому моменту мы уже больше года не были в отношениях, закончившихся по причине неоднократного применения силы в мою сторону, - рассказывает Дарья на своей странице в социальной сети.

После той бурной сцены молодой человек, казалось, на время успокоился, но на днях он снова пришел к Дарье в кафе и стал прилюдно угрожать и шантажировать.

- Прямым текстом намекнул, что выложит в сеть наше «хоум-видео». Только он не учел, что мне не стыдно, а вот женатому человеку при живой жене так себя вести… - иронизирует Дарья. – Когда-то давно для меня был важен имидж хорошей девочки. А сейчас мне не стыдно сказать, что я не хорошая, я обычная. И да, когда-то я максимально доверяла человеку, поэтому у него на телефоне есть и мои фото, и наши с ним видео. Единственное, о чем я жалею – что я пухленькая на них.

Уфимка подчеркивает, что своей историей она хочет показать пример молодым девушкам, которые терпят издевательства от бывших – не нужно молчать и бояться, а смело рассказать о своей проблеме окружающим и попросить помощи, если потребуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Намекнул, что выложит в сеть наше «хоум-видео»»: молодую уфимку шантажирует бывший муж
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