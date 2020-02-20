2020-02-20T11:39:50+03:00
Общество

Прямые рейсы из Уфы в Ереван будут осуществлять сразу две авиакомпании

Первый самолет в столицу Армении вылетит уже в марте
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Стоимость билетов начинается 1 380 рублейСтоимость билетов начинается 1 380 рублей
Изменить размер текста:

Авиакомпании «Азимут» и Nordwind Airlines анонсировали прямые рейсы из Уфы в Ереван. Об этом сообщила пресс-служба столичного аэропорта.

«Азимут» уже запустил продажу билетов. Первый самолет в столицу Армении вылетит 30 марта. Минимальная цена полета в одну сторону составляет 1 380 рублей. Рейсы на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам (19:00) и четвергам (19:55).

Nordwind так же открыл продажу билетов и приступит к выполнению регулярных рейсов Уфа-Ереван-Уфа с 21 апреля. Минимальная стоимость билетов – 6 105 рублей в одну сторону. Полеты по вторникам (19:00) будет осуществлять Embraer 190. Лайнер рассчитан на 110 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
«Остановил издевательство»: Радий Хабиров показал корабль башкирского пароходства после нескольких лет простоя
Телемарафон «Вся Уфа» во имя женщин!»
В уфимском суде с собой покончил мужчина, подозреваемый в убийстве жены
СК и ФСБ проводят обыск в центральном офисе башкирской налоговой
Экс-глава госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям будет работать в Азербайджане
Рядом с лабораторией гемодиализа в Уфе обнаружили труп
В Башкирии задержали молодого парня, который примотал приятеля к машине и возил по городу
Прямые рейсы из Уфы в Ереван будут осуществлять сразу две авиакомпании
Козырек около главного входа школы в Башкирии обрушился от снега
В Уфе водителю оставили странное изображение на стекле машины
СК возбудил уголовное дело на чиновников Башкультнаследия из-за сноса в Уфе памятника архитектуры
Енот устроил погром в квартире уфимца
Уфимец организовал закрытый клуб любителей секса без обязательств
Мэрии Уфы предстоит в третий раз рассмотреть подрядчиков на строительство моста за 8,7 млрд рублей
Благотворительная акция ВТБ «Мир без слез» в этом году пройдет в Уфе
В Башкирии молодая девушка за рулем легковушки сбила мужчину
Жители Башкирии стали чаще жениться в День святого Валентина