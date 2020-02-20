Прямые рейсы из Уфы в Ереван будут осуществлять сразу две авиакомпании

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:39:50+03:00

Первый самолет в столицу Армении вылетит уже в марте

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Авиакомпании «Азимут» и Nordwind Airlines анонсировали прямые рейсы из Уфы в Ереван. Об этом сообщила пресс-служба столичного аэропорта.

«Азимут» уже запустил продажу билетов. Первый самолет в столицу Армении вылетит 30 марта. Минимальная цена полета в одну сторону составляет 1 380 рублей. Рейсы на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам (19:00) и четвергам (19:55).

Nordwind так же открыл продажу билетов и приступит к выполнению регулярных рейсов Уфа-Ереван-Уфа с 21 апреля. Минимальная стоимость билетов – 6 105 рублей в одну сторону. Полеты по вторникам (19:00) будет осуществлять Embraer 190. Лайнер рассчитан на 110 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU