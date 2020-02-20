Козырек около главного входа школы в Башкирии обрушился от снега

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:00:24+03:00

Инцидент произошел во время очистки крыши

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Около главного входа в школу села Старосубхангулово Бурзянского района под тяжестью снега обрушился козырек. Инцидент произошел накануне, 19 февраля, во время очистки крыши.

– На козырьке навеса на фасаде около главного входа, который представлял собой огромный ящик, накопилось большое количество мокрого снега. Дополнительная нагрузка в виде упавшей сверху глыбы снега привела к обрушению козырька фасадного навеса, – заявил , директор учебного учреждения Ахат Абдрахимов. По его словам, к строителям есть «много вопросов».

Поскольку школа с 16 по 25 февраля закрыта на карантин, учащихся поблизости не было.

– На данный момент место обрушение расчищено силами работников школы, – сообщили в МЧС РБ. – Вопрос по восстановительным работам решается.

ИСТОЧНИК KP.RU