В Уфе водителю оставили странное изображение на стеклах машины

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:30:32+03:00

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В одном из уфимских дворов неизвестный оставил угрожающие сообщения водителю на стеклах автомобиля. Фотографии с предостережением опубликовал местный житель в популярных сообществах «ВКонтакте».

– Тем временем страсти накаляются… – многозначительно написал пользователь.

На снимках видно, что на передних стеклах легковушки скотчем прикреплены листы А4. На одном написано уничижительное обращение к автовладельцу: «Еще раз, …, поставишь в этот двор – пеняй на себя!». На другом боковом стекле недоброжелатель ограничился оскорбительным рисунком.

фото: vk.com

В комментариях один из местных жителей отметил, в чем именно заключается конфликт: «Дело не в его месте, а в том, что заехал трактор почистить, а это – извините – «ведро» стоит второй день. Из-за него пол двора не почистили и стоянку для двух авто».

ИСТОЧНИК KP.RU