2020-02-20T09:21:47+03:00
Происшествия

Енот устроил погром в квартире уфимца

Процесс адаптации животного к домашним условиям пошел не по плану [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Енот разгромил одну из квартир в Уфе. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

Вчера днем, 19 февраля, за помощью спасателей обратился молодой человек. Неделю назад парень завел дома енота. Поначалу зверек не доставлял никаких проблем, но когда уфимец пришел домой в этот раз, то был ошарашен увиденным. Животное вышло из себя и устроило настоящий погром в квартире хозяина. Удовлетворив свою страсть к разрушениям, енот оторвал решетку вентканала и отправился бродить по вентиляции.

– Молодой человек всячески пытался выманить хулигана, но тот так просто не давался в руки; от прибывших спасателей енот и вовсе убежал в разветвление канала, – рассказали в УГЗ.

Зверька удалось выловить только ночью, когда он вернулся в квартиру, чтобы поесть. Спасатели поместили енота в переноску и передали хозяину. После случившегося парень решил вернуть животное.

Енот разгромил квартиру в Уфе // 20.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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