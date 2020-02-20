Мэрии Уфы предстоит в третий раз рассмотреть подрядчиков на строительство моста за 8,7 млрд рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:48:31+03:00

ФАС вновь нашла нарушения при рассмотрении заявок на торги, жалобы направили две фирмы

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Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в действиях мэрии Уфы при рассмотрении заявок подрядчиков на строительство моста за 8,7 млрд рублей. На администрацию пожаловались две фирмы: уфимский «Уралмостострой» и новосибирский «Сибмост». Теперь столичным властям придется в третий раз рассматривать претендентов. Об этом сообщает "Ъ-Уфа".

Напомним, речь идет о строительстве переправы длинной 1,2 км через реку Белую в створе улицы Интернациональной. Работу над объектом планировалось начать в марте и закончить в ноябре 2025 года.

Подрядчика для выполнения масштабного проекта мэрия пытается определить с января. Результаты первого аукциона, победителем которого стал «Уралмостострой», в ФАС обжаловал «Сибмост». Вторая попытка также закончилась ничем. Конкурсная комиссия отклонила все заявки и признала торги несостоявшимися.

ИСТОЧНИК KP.RU