Уфимец организовал закрытый клуб любителей секса без обязательств

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:59:23+03:00

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Уфимец организовал чат, в котором участники готовы заняться сексом без обязательств.

Человек, который скрывает свое личность за псевдонимом Человек в белой шляпе, является уфимским организатором масштабных секс-вечеринок. В качестве еще одного своего проекта он организовал чат в WhatsApp, в котором собрал любителей интима без обязательств.

- Сейчас в нашем чате порядка 200 человек. Там есть только те, кто хочет любое время организовать встречу для секса. Это проверенные люди – сексуально активные мужчины и женщины. Каждого из них мы знаем. Конечно, внутри есть пошлый контент, но разговоров про еду, например, больше.

Чтобы попасть в закрытый чат, нужно обязательно пройти проверку организаторов. Как правило, его участниками становятся посетители массовых секс-вечеринок Человека в белой шляпе.

ИСТОЧНИК KP.RU