В Башкирии молодая девушка за рулем легковушки сбила мужчину

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:00:34+03:00

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В башкирском городе Салавате 61-летний мужчина попал под машину, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Дорожный инцидент произошел накануне утром, 19 февраля. За рулем автомобиля находилась 26-летняя женщина. После наезда пешеход получил травмы и обратился за медицинской помощью. В госавтоинспекции начали разбирательство по факту случившегося.

За вчерашний день на дорогах Башкирии зафиксировано восемь аварий, в которых пострадали восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU