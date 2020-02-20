В Башкирии молодая девушка за рулем легковушки сбила мужчину
Пешеходу потребовалась медицинская помощь
фото: ГИБДД РБ
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В башкирском городе Салавате 61-летний мужчина попал под машину, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает региональная ГИБДД.
Дорожный инцидент произошел накануне утром, 19 февраля. За рулем автомобиля находилась 26-летняя женщина. После наезда пешеход получил травмы и обратился за медицинской помощью. В госавтоинспекции начали разбирательство по факту случившегося.
За вчерашний день на дорогах Башкирии зафиксировано восемь аварий, в которых пострадали восемь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU