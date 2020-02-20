Жители Башкирии стали чаще жениться в День святого Валентина

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:37:07+03:00

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Жители Башкирии все чаще предпочитают выбирать для свадьбы романтические или знаменательные даты и праздники. Например, День святого Валентина, День всех влюбленных – 14 февраля в ЗАГСах республики выстроилась очередь из желающих скрепить себя узами брака.

Как сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на статистику Госкомюста Башкирии, в 2020 году в этот день поженились 191 пара влюбленных. В прошлом году красивую дату выбрали всего 108 пар молодоженов. Конечно, больше всего свадеб было сыграно в Уфе – 82 официально заключенных браков. При этом наибольшей популярностью пользовался Кировский ЗАГС (19 браков), а также Октябрьский и Советский ЗАГСы – по 14 браков, и Калининский – 13 браков. А вот на втором месте среди городов республики оказался Октябрьский: здесь отдать дань святому Валентину решили 10 пар молодоженов.

ИСТОЧНИК KP.RU