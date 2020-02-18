В Башкирии дорожные полицейские спасли замерзающего на трассе незрячего мужчину

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:02:23+03:00

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Накануне поздно вечером, в Салаватском районе республики сотрудники ГИБДД по Башкирии спасли замерзающего на трассе незрячего мужчину.

Как пишет газета «На земле Салавата», сотрудники экипажа ДПС Салават Садриев и Игорь Егоров во время патруля увидели мужчину, который стоял слишком близко к дороге. Поначалу дорожные полицейские подумали, что перед ними нетрезвый гражданин, но вскоре выяснилось, что это не так.

- Мужчина стоял на самом краю дороги и в темноте пытался ловить попутный транспорт. Мы сначала подумали, что, скорее всего, нетрезвый, могут ведь задавить, он практически стоял на дороге, - рассказал в беседе с газетой «На земле Салавата» Салават Садриев.

Как оказалось, мужчина – незрячий инвалид. Он в одиночку на попутном транспорте пытался дораться из Катав-Ивановска, что в Челябинской области, до Центральной районной больницы в Малоязе. Там ему должны были сделать операцию, а в сопровождающие никого не нашлось.

Мужчина уже стал замерзать и совсем было отчаялся, но тут на его удачу появился экипаж ДПС. Дорожные полицейские отогрели мужчину и довезли до больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU