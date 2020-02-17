В Уфе дворник-рецидивист обокрал оперативника
Мужчину вычислили и задержали
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Уфе задержали 35-летнего дворника, обокравшего сотрудника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Как стало известно "КП-Уфа", преступление было совершено на улице Королева в Сипайлово. 30-летний оперативник находился возле офиса одного из банков, когда у него умыкнули сотовый телефон.
Вскоре полиция вычислили предполагаемого вора - дворника местного ЖЭУ. Мужчина оказался ранее судим за мошенничество. Он во всем признался и был помещен под подписку о невыезде. Телефон, к слову, нашли и изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU