В Уфе дворник-рецидивист обокрал оперативника

17 Февр. 2020 2020-02-17T20:17:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе задержали 35-летнего дворника, обокравшего сотрудника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Как стало известно "КП-Уфа", преступление было совершено на улице Королева в Сипайлово. 30-летний оперативник находился возле офиса одного из банков, когда у него умыкнули сотовый телефон.

Вскоре полиция вычислили предполагаемого вора - дворника местного ЖЭУ. Мужчина оказался ранее судим за мошенничество. Он во всем признался и был помещен под подписку о невыезде. Телефон, к слову, нашли и изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU