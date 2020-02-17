Все пассажиры аварийного рейса Уфа-Пхукет вылетели на новом самолете
Пассажиры злополучного рейса Уфа-Пхукет вылетели в Таиланд из Москвы.
Напомним, что неприятный инцидент с рейсом авиакомпании «Nordwind Airlines» произошел ранним утром, 17 февраля. Капитан самолета, вылетевшего из Уфы в Пхукет, доложил о некоторых технических проблемах диспетчеру, и тот принял решение направить самолет в Шереметьево. К счастью, никто из пассажиров во время внеплановой посадки не пострадал.
В пресс-службе аэропорта «Уфа» сообщили, что в 10.09 по уфимскому времени все пассажиры рейса вылетели в Таиланд. Уже вечером они окажутся в восточной стране.
ИСТОЧНИК KP.RU