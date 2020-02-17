Все пассажиры аварийного рейса Уфа-Пхукет вылетели на новом самолете

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:48:44+03:00

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Пассажиры злополучного рейса Уфа-Пхукет вылетели в Таиланд из Москвы.

Напомним, что неприятный инцидент с рейсом авиакомпании «Nordwind Airlines» произошел ранним утром, 17 февраля. Капитан самолета, вылетевшего из Уфы в Пхукет, доложил о некоторых технических проблемах диспетчеру, и тот принял решение направить самолет в Шереметьево. К счастью, никто из пассажиров во время внеплановой посадки не пострадал.

В пресс-службе аэропорта «Уфа» сообщили, что в 10.09 по уфимскому времени все пассажиры рейса вылетели в Таиланд. Уже вечером они окажутся в восточной стране.

ИСТОЧНИК KP.RU