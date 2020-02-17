На остановке в северной части Уфы сгорел пассажирский ПАЗ

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:59:10+03:00

Его тушили две единицы техники и шесть человек личного состава МЧС

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В Уфе на остановке «стадион Гастелло» (Калининский район) вспыхнул пассажирский ПАЗ. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Тревожный вызов поступил на пульт диспетчера сегодня ранним утром, в 5:39. На место были направлены две единицы техники и шесть человек личного состава МЧС. Когда они приехали, автобус уже полыхал открытым огнем. Он был ликвидирован уже в 5:50.

фото: МЧС РБ

– Погибших и пострадавших нет. В момент пожара в автобусе пассажиров не было, автобус находился не на маршруте, – пояснили в аварийном ведомстве.

В причинах пожара будет разбираться дознаватель МЧС.

В Уфе сгорел автобус (видео очевидца) // 17.02.

ИСТОЧНИК KP.RU