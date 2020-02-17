На остановке в северной части Уфы сгорел пассажирский ПАЗ
В Уфе на остановке «стадион Гастелло» (Калининский район) вспыхнул пассажирский ПАЗ. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
Тревожный вызов поступил на пульт диспетчера сегодня ранним утром, в 5:39. На место были направлены две единицы техники и шесть человек личного состава МЧС. Когда они приехали, автобус уже полыхал открытым огнем. Он был ликвидирован уже в 5:50.
фото: МЧС РБ
– Погибших и пострадавших нет. В момент пожара в автобусе пассажиров не было, автобус находился не на маршруте, – пояснили в аварийном ведомстве.
В причинах пожара будет разбираться дознаватель МЧС.
В Уфе сгорел автобус (видео очевидца) // 17.02.
ИСТОЧНИК KP.RU