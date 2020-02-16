«Он наркоман, прыгал из окна»: уфимка рассказала о парне, домогавшемся ребенка в подъезде

16 Февр. 2020 2020-02-16T16:55:35+03:00

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23-летний уфимец Эдуард Шакиров объявлен в федеральный и международный розыск. Молодого человека обвиняют в насилии над ребенком. Юная знакомая парня рассказала, что он вел весьма маргинальный образ жизни. Молодой человек снимал квартиру у ее подруги и поначалу казался хорошим, но, по словам девушки, характер Эдуарда менялся, когда он принимал наркотики.

- Он, как бомж, ходил в двухэтажках. Бабушка подруги на него ругалась, - вспоминает девушка. - Он хороший парень, но наркоман. Из окна прыгал, не понимал, что делает.

Напомним, по версии следствия, в ноябре прошлого года молодой человек зажал в подъезде в Сипайлово школьницу и совершил с ней развратные действия. Родители девочки обратились в полицию, на уфимца завели дело по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера», но по горячим следам его задержать не удалось. Сейчас его ищут сыщики и полицейские.

Если вам что-то известно о местонахождении Эдуарда Шакирова, сообщите по телефону 8 (347) 251-62-51 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU