2020-02-16T16:55:35+03:00
Происшествия

«Он наркоман, прыгал из окна»: уфимка рассказала о парне, домогавшемся ребенка в подъезде

Молодой человек вел сомнительный образ жизни
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Парня ищут с ноября прошлого годаПарня ищут с ноября прошлого года
Изменить размер текста:

23-летний уфимец Эдуард Шакиров объявлен в федеральный и международный розыск. Молодого человека обвиняют в насилии над ребенком. Юная знакомая парня рассказала, что он вел весьма маргинальный образ жизни. Молодой человек снимал квартиру у ее подруги и поначалу казался хорошим, но, по словам девушки, характер Эдуарда менялся, когда он принимал наркотики.

- Он, как бомж, ходил в двухэтажках. Бабушка подруги на него ругалась, - вспоминает девушка. - Он хороший парень, но наркоман. Из окна прыгал, не понимал, что делает.

Напомним, по версии следствия, в ноябре прошлого года молодой человек зажал в подъезде в Сипайлово школьницу и совершил с ней развратные действия. Родители девочки обратились в полицию, на уфимца завели дело по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера», но по горячим следам его задержать не удалось. Сейчас его ищут сыщики и полицейские.

Если вам что-то известно о местонахождении Эдуарда Шакирова, сообщите по телефону 8 (347) 251-62-51 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о штрафах за лишний вес
Лжеполицейские пытались развести на секс «знаменитую» проститутку из Уфы
Неизвестные атаковали страницу женщины, погибшей в жуткой аварии в Башкирии
В Башкирии двое мужчин сгорели в собственном доме
Самолет с футболистами «Уфы» вынужденно сел в Барселоне
«Он наркоман, прыгал из окна»: уфимка рассказала о парне, домогавшемся ребенка в подъезде
Житель Башкирии получил медаль, которую ждал 32 года
В Башкирии мужчину душили брючным ремнем, чтобы узнать пин-код от карты
Уфимец заплатит миллионный штраф за попытку выкупить заключенного
В Башкирии погибшего водителя доставали из авто спасатели
Радий Хабиров и Элвин Грей неожиданно встретились в дорогом московском ресторане
Между Уфой, Благовещенском, Бирском и Агиделью хотят пустить поезда
Появилось видео с места страшной аварии в Башкирии, где погибли супруги
Два землетрясения зафиксировали на границе Башкирии и Челябинской области
В Башкирии многоквартирный дом два года живет без газа из-за проблем с вентиляцией
Стало известно, куда увезли дорогую уфимскую новогоднюю иллюминацию
Жителю Башкирии всадили нож в грудь за блатной жаргон
Медведь Василий из Башкирии взорвал соцсети, прокатив человека по льду
На ножках появились странные синяки: пятимесячный мальчик из Уфы столкнулся со страшной болезнью
«Ее заклевывают вороны!»: в Уфе уже вторые сутки на дереве сидит печальная сова
В Уфе полицейские задержали юную парочку, промышлявшую кражей курток в торговом центре
В Уфе разыскивают пропавшего без вести 29-летнего Сергея Павлова
В Башкирии на очистку русла реки Демы власти выделят 240 млн рублей
В Башкирии в собственном доме сгорел 42-летний мужчина
В Уфе водитель маршрутки читал книгу за рулем и прижал дверью пассажирку
В уфимских МФЦ расширился спектр услуг