В Башкирии погибшего водителя доставали из авто спасатели
Пришлось использовать специальное оборудование
Фото: госкомитет РБ по ЧС
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Страшная авария произошла сегодня утром, 16 февраля, в Дюртюлинском районе Башкирии. Возле села Москово лоб в лоб столкнулись "Фольксваген Гольф" и "Мерседес Бенц". Удар оказался настолько сильным, что водителя "Гольфа" зажало в салоне. К сожалению, мужчина не выжил.
В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям рассказали, что погибшего пришлось вынимать из авто с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Предварительно спасатели отключили аккумулятор машины, чтобы не вспыхнул пожар.
ИСТОЧНИК KP.RU