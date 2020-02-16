2020-02-16T14:05:18+03:00
Происшествия

В Башкирии погибшего водителя доставали из авто спасатели

Пришлось использовать специальное оборудование
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: госкомитет РБ по ЧСФото: госкомитет РБ по ЧС
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Страшная авария произошла сегодня утром, 16 февраля, в Дюртюлинском районе Башкирии. Возле села Москово лоб в лоб столкнулись "Фольксваген Гольф" и "Мерседес Бенц". Удар оказался настолько сильным, что водителя "Гольфа" зажало в салоне. К сожалению, мужчина не выжил.

В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям рассказали, что погибшего пришлось вынимать из авто с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Предварительно спасатели отключили аккумулятор машины, чтобы не вспыхнул пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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