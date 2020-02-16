2020-02-16T10:24:57+03:00
Происшествия

Два землетрясения зафиксировали на границе Башкирии и Челябинской области

Толчки зарегистрировали 12 февраля
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: kndc.kz, ГТРК «Южный Урал»Фото: kndc.kz, ГТРК «Южный Урал»
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Казахстанский национальный центр данных зарегистрировал два землетрясения различной магнитуды на границе Башкирии и Челябинской области. Сейсмографы ощутили толчки 12 февраля.

Как сообщает cheltv.ru, эпицентр первого землетрясения магнитудой 2.8, судя по всему, находился в районе сел Кутуево, Кулушево и Мусино.

Чуть более сильные толчки, магнитудой 3.0, зафиксировали в Уральских горах, у сел Ашаево и Новобелокатай.

Специалисты уточняют, что такие землетрясения считаются слабыми и не опасны. Их легко не заметить, ощутить их можно только внутри зданий, и то не всегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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