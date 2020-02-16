Два землетрясения зафиксировали на границе Башкирии и Челябинской области
Казахстанский национальный центр данных зарегистрировал два землетрясения различной магнитуды на границе Башкирии и Челябинской области. Сейсмографы ощутили толчки 12 февраля.
Как сообщает cheltv.ru, эпицентр первого землетрясения магнитудой 2.8, судя по всему, находился в районе сел Кутуево, Кулушево и Мусино.
Чуть более сильные толчки, магнитудой 3.0, зафиксировали в Уральских горах, у сел Ашаево и Новобелокатай.
Специалисты уточняют, что такие землетрясения считаются слабыми и не опасны. Их легко не заметить, ощутить их можно только внутри зданий, и то не всегда.
ИСТОЧНИК KP.RU