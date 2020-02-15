2020-02-15T16:23:19+03:00
Происшествия

В Башкирии в собственном доме сгорел 42-летний мужчина

Причины пожара сейчас выясняют следователи и дознаватели МЧС
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Что стало причиной пожара, сейчас выясняют следователиЧто стало причиной пожара, сейчас выясняют следователи
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 15 февраля, в селе Акмурун Баймакского района случился пожар. На улице Парковой вспыхнул небольшой бревенчатый частный дом, соседи, увидев дым и пламя, вызвали пожарных. Возгорание удалось быстро ликвидировать, но, проливая завалы, спасатели наткнулись на тело погибшего 42-летнего мужчины. По всей видимости, хозяин дома отравился угарным газом и не успел выбраться на улицу. Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют следователи и дознаватели МЧС.

Еще один пожар, унесший человеческую жизнь, произошел накануне в Мишкинском районе республики. В деревне Баймурзино поздно вечером загорелся одноэтажный кирпичный дом. спасатели успели вывести на улицу 80-летнюю старушку – с ожогами тела ее увезли в больницу. К сожалению, спасти ее 80-летнего супруга не удалось. Из-за чего же произошел пожар, сейчас также выясняют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии на очистку русла реки Демы власти выделят 240 млн рублей
В Башкирии в собственном доме сгорел 42-летний мужчина
В Уфе водитель маршрутки читал книгу за рулем и прижал дверью пассажирку
В уфимских МФЦ расширился спектр услуг
«Мое время вышло»: в Уфе инвалид пожаловался на грубое отношение врача в поликлинике
Страшная авария на трассе в Башкирии: погибли два человека, еще пятеро, включая ребенка, получили травмы
Следователи проверят обстоятельства гибели маленькой девочки в страшном пожаре под Уфой
Стали известны неожиданные подробности пропажи солдата из Башкирии в Челябинской области
В Башкирии на трассе лоб в лоб столкнулись два автомобиля: есть пострадавший
Слабый снег и гололед: какая погода ожидает жителей Башкирии на выходных
В сгоревшем бараке под Уфой нашли тело ребенка
Уже месяц нет новостей: в Челябинской области из части пропал солдат из Башкирии
В Уфе из-за тумана приземлились два самолета из Москвы и Санкт-Петербурга
«Собака сразу похудела на пять килограммов»: в Уфе ветеринары чудом спасли больного спаниеля
В Уфе следователи выяснили, кто виноват в смерти рабочих, обгоревших в локомотивном депо
В Башкирии при загадочных обстоятельствах пропал молодой парень
В Уфе разыскивают 23-летнего парня, домогавшегося ребенка в подъезде
Стали известны новые подробности гибели молодой спортсменки на горнолыжной базе в Башкирии
Бизнесмен после похищения и угроз расправы над его семьей отдал уфимцам 2,7 млн рублей
Главой района в Башкирии назначили женщину – второй раз в истории и за месяц
«Резко начались хлопки, трески»: в крупном торговом центре в Башкирии «ожил» плиточный пол
Радий Хабиров пообещал вытащить всех уличных нарушителей за уши и отдать под суд
В парламенте Башкирии придумали, как еще можно ограничить продажу алкоголя
Жительница Башкирии хотела получить кешбэк от банка, но потеряла семь тысяч рублей