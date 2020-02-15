В Башкирии в собственном доме сгорел 42-летний мужчина

15 Февр. 2020 2020-02-15T16:23:19+03:00

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Сегодня днем, 15 февраля, в селе Акмурун Баймакского района случился пожар. На улице Парковой вспыхнул небольшой бревенчатый частный дом, соседи, увидев дым и пламя, вызвали пожарных. Возгорание удалось быстро ликвидировать, но, проливая завалы, спасатели наткнулись на тело погибшего 42-летнего мужчины. По всей видимости, хозяин дома отравился угарным газом и не успел выбраться на улицу. Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют следователи и дознаватели МЧС.

Еще один пожар, унесший человеческую жизнь, произошел накануне в Мишкинском районе республики. В деревне Баймурзино поздно вечером загорелся одноэтажный кирпичный дом. спасатели успели вывести на улицу 80-летнюю старушку – с ожогами тела ее увезли в больницу. К сожалению, спасти ее 80-летнего супруга не удалось. Из-за чего же произошел пожар, сейчас также выясняют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU