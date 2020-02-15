Слабый снег и гололед: какая погода ожидает жителей Башкирии на выходных

15 Февр. 2020 2020-02-15T09:36:41+03:00

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В Башкирии погода каждый день преподносит сюрпризы: то метель, то гололед, то заморозки, то резкое потепление. Впрочем, в эти выходные синоптики не обещают каких-то неожиданностей. В целом, в субботу и в воскресенье в республике установится пасмурная погода, местами выпадет слабый снег, юго-западный ветер будет умеренный. Водителей просят быть аккуратнее, ведь на дорогах возможен гололед.

Ночью в Башкирии подморозит: столбики термометров опустятся до отметки -8; -13 градусов, а при прояснениях до -21. Впрочем, уже днем потеплеет до -4; -9 градусов.

В Уфе также ожидает пасмурная и малоснежная погода, порывы ветра не превысят 2-6 метров в секунду. Средняя температура воздуха ночью составит -9; -11 градусов, а днем -5; -7, так что самое время прогуляться по заснеженным паркам или устроить лыжную вылазку в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU