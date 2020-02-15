В сгоревшем бараке под Уфой нашли тело ребенка

15 Февр. 2020 2020-02-15T08:45:17+03:00

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Страшная трагедия произошла под Уфой сегодня в ночь на 15 февраля: в районе станции Тауш, на улице Железнодорожной вспыхнула квартира в старом барачном доме на четыре семьи. Очевидцы тут же вызвали пожарных, прибывшие спасатели вывели из задымленного здания восемь человек, включая двух детей. Из горящей квартиры удалось вывести 55-летнего мужчину, который получил серьезные порезы рук, пытаясь спастись. Но во время тушения пожара спасатели наткнулись на бездыханное тело пятилетней малышки, которая, по всей видимости, надышалась угарным газом и задохнулась.

- Всего в тушении участвовало 7 единиц техники и 19 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.

Что же стало причиной пожара, сейчас выясняют следователи и дознаватели МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU