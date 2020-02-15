2020-02-15T08:25:51+03:00
Общество

Уже месяц нет новостей: в Челябинской области из части пропал солдат из Башкирии

Мать парня не находит себе места от волнения, но в части просят ее не обращаться в правоохранительные органы
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Челябинской области уже месяц разыскивают 23-летнего солдата-контрактника из Башкирии Наиля Кидрячева. Как сообщила мать парня в беседе с изданием 74.RU, Наиль служил в воинской части в Чебаркуле, 11 января ушел на выходные, но обратно так и не вернулся. Через пару дней о пропаже сообщили и матери – Зимфире Кидрячевой, но пообещали, что найдут сына своими силами.

- Где Наиль – до сих пор непонятно. Контакт удален, телефон не доступен, - вздыхает женщина. – В части говорят: успокойтесь. В прокуратуру не ходите, а то откроют уголовное дело и отправят в дисбат. Но терпение кончилось, и мы написали заявление в военную прокуратуру.

Зимфира признается – однажды сын уже исчезал без предупреждения – когда работал на заводе в Магнитогорске, но тогда его удалось быстро найти. Также женщину встревожило сообщение от матери солдата, несущего службу в этой же части – она рассказала, что ее сын тоже пропадал, но его все же нашли и сейчас везут обратно. Сама Зимфира вместе с гражданским мужем также собирается приехать в Чебаркуль, чтобы разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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