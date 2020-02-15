2020-02-15T07:48:12+03:00
Происшествия

В Уфе из-за тумана приземлились два самолета из Москвы и Санкт-Петербурга

Лайнеры должны были долететь до Екатеринбурга
Рустем АХУНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Уфы приземлились два самолета из Москвы и Санкт-Петербурга, которые должны были сесть в Екатеринбурге.

Как сообщает свердловский портал «Вечерние ведомости», самолеты не смогли приземлиться в аэропорту Екатеринбурга из-за метеоусловий. Капитаны двух самолетов, летевших в Кольцово из Москвы и Санкт-Петербурга решили перестраховаться и совершить вынужденные посадки в Уфе.

- Люди уставшие, очень хочется домой. Нам выдали воду и питание, - пишут в соцсетях пассажиры рейса из Москвы.

На момент написания заметки идет посадка пассажиров на один рейсов в Екатеринбург, который был вынужден приземлиться в Уфе.

По карте полета видно, что Вылетевший из северной столицы самолет до Екатеринбурга так и не долетел

По карте полета видно, что Вылетевший из северной столицы самолет до Екатеринбурга так и не долетел

ИСТОЧНИК KP.RU

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