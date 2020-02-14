2020-02-14T19:47:56+03:00
Общество

В Башкирии при загадочных обстоятельствах пропал молодой парень

От 21-летнего Рината Сибагатуллина уже третьи сутки нет новостей
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас юношу разыскивают волонтеры и полицияСейчас юношу разыскивают волонтеры и полиция
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В Ишибае родные и друзья 21-летнего Рината Сибагатуллина уже третьи сутки не могут найти себе места от беспокойства. 11 февраля молодой парень, никого не предупредив, вышел из дома, и с тех пор от него нет никаких новостей. Взволнованные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам, ведь раньше Ринат никогда не уходил из дома, не поставив в известность свою семью.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы, карие глаза.

Был одет: темная шапка-ушанка, темно-синяя куртка с капюшоном, темно-серые джинсы, серые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Рината Сибагатуллина, просьба сообщить в полицию или волонтерам «Лизы Алерт» по номеру 8(987)106-06-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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