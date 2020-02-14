2020-02-14T18:55:06+03:00
Происшествия

В Уфе разыскивают 23-летнего парня, домогавшегося ребенка в подъезде

Сейчас обвиняемый объявлен в федеральный и международный розыск
Яна БАЗЕКИНА
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Парень домогался школьницы прямо на лестничной клетке. Фото: СК РБПарень домогался школьницы прямо на лестничной клетке. Фото: СК РБ
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В Уфе и по всей Башкирии разыскивают 23-летнего уфимца Эдуарда Шакирова, которого обвиняют в насилии над ребенком. По версии следствия, в прошлом году, днем 7 ноября, в одном из домов в Сипайлово молодой парень зажал на лестничной клетке школьницу и совершил с ней развратные действия, после чего поспешил скрыться. Родители девочки обратились в полицию, в отношении уфимца возбудили уголовное дело по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера», но задержать по горячим следам преступника не удалось. Сначала его объявили в федеральный, а позже и в международный розыск. Сейчас его местонахождение устанавливают сыщики и полицейские.

Если вам что-то известно о местонахождении обвиняемого Эдуарда Шакирова, просьба сообщить по телефону 8 (347) 251-62-51 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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