2020-02-14T17:58:52+03:00
Происшествия

Стали известны новые подробности гибели молодой спортсменки на горнолыжной базе в Башкирии

Уголовное дело возбудили против главного механика, который сдал опасную трассу в эксплуатацию
Яна БАЗЕКИНА
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Девочка упала и ударилась головой об каменьДевочка упала и ударилась головой об каменьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Стали известны новые подробности гибели 14-летней спортсменки из Магнитогорска на горнолыжной базе в Абзелиловском районе. Напомним, что трагедия произошла еще в январе прошлого года: спортсмены-лыжники тренировались на склоне возле озера Банное. К сожалению, 60-летний главный механик санатория, к которому и относилась трасса, не проследил за ее безопасностью. Мужчина знал, что на склоне есть опасные неогороженные места, но все равно подписал документы о сдаче горнолыжной трассы в эксплуатацию.

В итоге молодая лыжница во время очередного спуска, объезжая установленные тренером флажки, вылетела за границу трассы, упала и ударилась головой об камень. От полученной травмы девочка скончалась на месте. Тогда к двум годам условного срока приговорили тренера юной спортсменки, который допустил ее к спуску по опасной трассе. Сейчас же суда ожидает и главный механик, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть по неосторожности».

- Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Скоро уголовное дело будет направлено в Абзелиловский районный суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стали известны новые подробности гибели молодой спортсменки на горнолыжной базе в Башкирии
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