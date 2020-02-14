2020-02-14T17:05:51+03:00
Происшествия

Бизнесмен после похищения и угроз расправы над его семьей отдал уфимцам 2,7 млн рублей

Предприниматель целый год хранил молчание, но все же решился обратиться за помощью к правоохранителям
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В настоящий момент следователи проверяют причастность задержанных к другим преступлениямВ настоящий момент следователи проверяют причастность задержанных к другим преступлениям
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В Уфе задержали двух горожан, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. 50 и 59-летних мужчин задержал спецназ ФСБ. Об этом сообщает СК Башкирии.

Само преступление произошло ровно год назад. Как установило следствие один из подозреваемых «обманным путем» похитил местного предпринимателя, который находился в местном ресторане. На своем автомобиле он привез бизнесмена в офис к своему подельнику в микрорайон Затон. Там злоумышленники под угрозой расправы над потерпевшим и его семей заставили его написать долговую записку на 3 млн рублей. Отмечается, что сам предприниматель никаких долгов перед своими вымогателями не имел. Тем не менее он передал им 2,7 млн рублей.

– Потерпевший длительное время не обращался в правоохранительные органы, опасаясь за свою жизнь и жизнь своей семьи, однако, полагая, что злоумышленники не остановятся на достигнутом, и будут впредь требовать с него денежные средства, в итоге решил обратиться в органы ФСБ и МВД, – рассказали в СК РБ.

Личность подозреваемых устанавливали сразу несколько ведомств: Следком, ФСБ и МВД. В последствии им удалось выйти на след предполагаемых злоумышленников. Задержание оформил спецназ ФСБ по Башкирии.

Во время обысков жилища одного из фигурантов было обнаружено 23 млн рублей, в том числе и в иностранной валюте.

Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. Правоохранители устанавливают их причастность к совершению других преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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