«Резко начались хлопки, трески»: в крупном торговом центре в Башкирии «ожил» плиточный пол
Посетительница торгового центра «Фабри» в Стерлитамаке засняла на камеру вздувшийся плиточный пол. Сегодня, 14 февраля, запись была опубликована в социальных сетях – и для многих это стало причиной отложить поход за покупками.
– Резко начались хлопки, трески. Мы подумали, что кто-то упал со стремянки… – говорит женский голос за кадром.
На видео можно заметить, что с десяток плиток буквально выбились из пола. В комментариях пользователи связывают произошедшее с «косяками» при планировке и строительстве здания.
– Впереди выходные, а значит, кто-то отправится на шоппинг. Правда, в торговом центре нужно быть внимательным, а то можно нарваться на живой пол, как это произошло вчера в нашем городе, – написала женщина, опубликовавшая видео.
В ответ многие жители Стерлитамака заявили, что передумали в ближайшее время посещать торговый центр с живым полом.
В торговом центре в Стерлитамаке вздулся пол // 14.02.
ИСТОЧНИК KP.RU