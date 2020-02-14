2020-02-14T15:34:46+03:00
Общество

«Резко начались хлопки, трески»: в крупном торговом центре в Башкирии «ожил» плиточный пол

Видео в соцсетях опубликовала посетительница ТЦ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Instagramфото: Instagram
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Посетительница торгового центра «Фабри» в Стерлитамаке засняла на камеру вздувшийся плиточный пол. Сегодня, 14 февраля, запись была опубликована в социальных сетях – и для многих это стало причиной отложить поход за покупками.

– Резко начались хлопки, трески. Мы подумали, что кто-то упал со стремянки… – говорит женский голос за кадром.

На видео можно заметить, что с десяток плиток буквально выбились из пола. В комментариях пользователи связывают произошедшее с «косяками» при планировке и строительстве здания.

– Впереди выходные, а значит, кто-то отправится на шоппинг. Правда, в торговом центре нужно быть внимательным, а то можно нарваться на живой пол, как это произошло вчера в нашем городе, – написала женщина, опубликовавшая видео.

В ответ многие жители Стерлитамака заявили, что передумали в ближайшее время посещать торговый центр с живым полом.

В торговом центре в Стерлитамаке вздулся пол // 14.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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