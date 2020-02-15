«Собака сразу похудела на пять килограммов»: в Уфе ветеринары чудом спасли больного спаниеля

15 Февр. 2020 2020-02-15T06:39:25+03:00

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Накануне, 12 февраля, в одну из ветеринарных клиник столицы Башкирии поступила девятилетняя собака. Хозяйка пожаловалась ветеринарам, что сука стала слабой, вялой и резко потолстела.

Ветеринары провели обследование и обнаружили, что у питомца на маточной связке гигантское доброкачественное новообразование, которое нужно срочно удалить.

Благо операция прошла успешно. Опухоль выросла до гигантских размеров – ее вес составил 4 кг 800 граммов.

- Собака пришла в себя, попила. Надеемся, все будет хорошо! Собака сразу похудела на пять килограммов, - написали в группе ветклиники.

ИСТОЧНИК KP.RU