2020-02-15T06:39:25+03:00
Общество

«Собака сразу похудела на пять килограммов»: в Уфе ветеринары чудом спасли больного спаниеля

Питомец идет на поправку
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Накануне, 12 февраля, в одну из ветеринарных клиник столицы Башкирии поступила девятилетняя собака. Хозяйка пожаловалась ветеринарам, что сука стала слабой, вялой и резко потолстела.

Ветеринары провели обследование и обнаружили, что у питомца на маточной связке гигантское доброкачественное новообразование, которое нужно срочно удалить.

Благо операция прошла успешно. Опухоль выросла до гигантских размеров – ее вес составил 4 кг 800 граммов.

- Собака пришла в себя, попила. Надеемся, все будет хорошо! Собака сразу похудела на пять килограммов, - написали в группе ветклиники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе из-за тумана приземлились два самолета из Москвы и Санкт-Петербурга
«Собака сразу похудела на пять килограммов»: в Уфе ветеринары чудом спасли больного спаниеля
В Уфе следователи выяснили, кто виноват в смерти рабочих, обгоревших в локомотивном депо
В Башкирии при загадочных обстоятельствах пропал молодой парень
В Уфе разыскивают 23-летнего парня, домогавшегося ребенка в подъезде
Стали известны новые подробности гибели молодой спортсменки на горнолыжной базе в Башкирии
Бизнесмен после похищения и угроз расправы над его семьей отдал уфимцам 2,7 млн рублей
Главой района в Башкирии назначили женщину – второй раз в истории и за месяц
«Резко начались хлопки, трески»: в крупном торговом центре в Башкирии «ожил» плиточный пол
Радий Хабиров пообещал вытащить всех уличных нарушителей за уши и отдать под суд
В парламенте Башкирии придумали, как еще можно ограничить продажу алкоголя
Жительница Башкирии хотела получить кешбэк от банка, но потеряла семь тысяч рублей