«Собака сразу похудела на пять килограммов»: в Уфе ветеринары чудом спасли больного спаниеля
Накануне, 12 февраля, в одну из ветеринарных клиник столицы Башкирии поступила девятилетняя собака. Хозяйка пожаловалась ветеринарам, что сука стала слабой, вялой и резко потолстела.
Ветеринары провели обследование и обнаружили, что у питомца на маточной связке гигантское доброкачественное новообразование, которое нужно срочно удалить.
Благо операция прошла успешно. Опухоль выросла до гигантских размеров – ее вес составил 4 кг 800 граммов.
- Собака пришла в себя, попила. Надеемся, все будет хорошо! Собака сразу похудела на пять килограммов, - написали в группе ветклиники.
ИСТОЧНИК KP.RU