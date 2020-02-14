2020-02-14T13:48:22+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии хотела получить кешбэк от банка, но потеряла семь тысяч рублей

Женщина сообщила мошеннице номера карт
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Женщина передала мошеннице номера своих карт и код, который пришел на телефонЖенщина передала мошеннице номера своих карт и код, который пришел на телефонФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

46-летняя женщина из Нефтекамска попалась на крючок мошенников и лишилась семи тысяч рублей. Горожанка поверила обещаниям о внушительном кешбэке. Об этом сообщает МВД Башкирии.

Потерпевшая написала заявление в полицию 12 февраля. Она объяснила сотрудникам, что ранее ей позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей банка. Мошенница сказала, что у женщины имеется кэшбек на 11 тысяч рублей, и чтобы получить его нужно всего-ничего: продиктовать номера дебетовой и кредитной карт и назвать код, который придет на телефон.

– Доверчивая нефтекамка так и сделала, – рассказали в МВД. – Злоумышленники, получив доступ к управлению ее счетами, успели похитить более 7 тысяч рублей.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В парламенте Башкирии придумали, как еще можно ограничить продажу алкоголя
Жительница Башкирии хотела получить кешбэк от банка, но потеряла семь тысяч рублей
Власти Уфы продлили карантин во всех школах
В Уфе около тысячи камер распознают лица
Житель Башкирии разделся догола перед приставами и прошелся по коридорам городского суда
Прокуратура через суд потребовала от мэрии Уфы снести аварийные дома
Жители самого молодого города Башкирии позвали шамана, чтобы попросить у высших сил парковку
В мэрии Уфы пообещали усилить систему защиты своего сайта после появления на нем рекламы проституток
Глава Башкирии после беседы с Юрием Шевчуком предложил создать рабочую группу по вопросам Куштау
В Башкирии за месяц задержали третьего мужчину за секс с одной и той же 13-летней девочкой
В сгоревшем в Башкирии кирпичном доме погибла женщина
В Уфе на выходных пройдут мясные ярмарки
В Уфе на проспекте Октября в ДТП с автобусом пострадали двое
В Уфе накануне Дня влюбленных впервые в 2020 году родились тройняшки
Жителя Башкирии ударили по голове и украли у него 950 тысяч на парковке
«Жестко наказывать виновных»: Радий Хабиров о жалобах жителей Башкирии на медиков
США ввели санкции против завода из Башкирии
Главврач уфимской больницы рассказал, как врачи отрабатывали подозрение на коронавирус
В Башкирии пропал 34-летний мужчина с необычной особой приметой
Житель Уфы пытался прорваться в здание суда с заряженным пистолетом
Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Уфе
Главу одного из Госкомитетов Башкирии отправили в отставку