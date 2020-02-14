Жительница Башкирии хотела получить кешбэк от банка, но потеряла семь тысяч рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:48:22+03:00

Женщина передала мошеннице номера своих карт и код, который пришел на телефон Фото: Анастасия ОСИПОВА

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46-летняя женщина из Нефтекамска попалась на крючок мошенников и лишилась семи тысяч рублей. Горожанка поверила обещаниям о внушительном кешбэке. Об этом сообщает МВД Башкирии.

Потерпевшая написала заявление в полицию 12 февраля. Она объяснила сотрудникам, что ранее ей позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей банка. Мошенница сказала, что у женщины имеется кэшбек на 11 тысяч рублей, и чтобы получить его нужно всего-ничего: продиктовать номера дебетовой и кредитной карт и назвать код, который придет на телефон.

– Доверчивая нефтекамка так и сделала, – рассказали в МВД. – Злоумышленники, получив доступ к управлению ее счетами, успели похитить более 7 тысяч рублей.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU