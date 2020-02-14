2020-02-14T11:53:29+03:00
Общество

Житель Башкирии разделся догола и прошелся по коридорам городского суда

Таким образом мужчина выразил несогласие с ходом процесса [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видео © bash.newsфото: скриншот видео © bash.news
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В Стерлитамаке мужчина разделся догола и прошелся по зданию городского суда. Таким образом эксгибиционист выразил несогласие с ходом одного из процессов. Об этом сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Горожанин снял с себя вещи прямо на глазах у судебных приставов. Раздевшись, он начал бродить по коридорам. Завершил мужчина свой перформанс одиночным пикетом у кабинета заместителя председателя суда, прикрыв гениталии бумагой.

Приставы, снимая происходящее на камеру, просили образумиться возмутителя спокойствия, но тот оставался невозмутимым и продолжал стоять. В конечном счете дебошира успокоили и вывели из здания суда.

Мужчина разделся догола в здании стерлитамакского суда // 14.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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