Прокуратура через суд потребовала от мэрии Уфы снести аварийные дома

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:21:47+03:00

Городские власти расселили жильцов, но ничего не сделали с бараками

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Прокуратура Башкирии в судебном порядке потребовала от мэрии Уфы снести семь аварийных домов.

Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, дома по улице Самаркандской, Тихорецкой, и Малой Шелководной признали аварийными еще в 1998 году. Здания были включены в Республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилья на 2013-2017 годы. Администрация Уфы в соответствии со своими обязательствами расселил жильцов, однако не ликвидировала старые постройки и не ограничила к ним доступ.

Прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд, потребовав от муниципалитета закончить работу. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил их.

ИСТОЧНИК KP.RU