2020-02-14T11:21:47+03:00
Общество

Прокуратура через суд потребовала от мэрии Уфы снести аварийные дома

Городские власти расселили жильцов, но ничего не сделали с бараками
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Суд согласился с доводами прокуратурыСуд согласился с доводами прокуратурыФото: Александра ШОПЕНКО
Изменить размер текста:

Прокуратура Башкирии в судебном порядке потребовала от мэрии Уфы снести семь аварийных домов.

Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, дома по улице Самаркандской, Тихорецкой, и Малой Шелководной признали аварийными еще в 1998 году. Здания были включены в Республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилья на 2013-2017 годы. Администрация Уфы в соответствии со своими обязательствами расселил жильцов, однако не ликвидировала старые постройки и не ограничила к ним доступ.

Прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд, потребовав от муниципалитета закончить работу. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил их.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Башкирии разделся догола и прошелся по коридорам городского суда
Прокуратура через суд потребовала от мэрии Уфы снести аварийные дома
Жители самого молодого города Башкирии позвали шамана, чтобы попросить у высших сил парковку
В мэрии Уфы пообещали усилить систему защиты своего сайта после появления на нем рекламы проституток
Глава Башкирии после беседы с Юрием Шевчуком предложил создать рабочую группу по вопросам Куштау
В Башкирии за месяц задержали третьего мужчину за секс с одной и той же 13-летней девочкой
В сгоревшем в Башкирии кирпичном доме погибла женщина
В Уфе на выходных пройдут мясные ярмарки
В Уфе на проспекте Октября в ДТП с автобусом пострадали двое
В Уфе накануне Дня влюбленных впервые в 2020 году родились тройняшки
Жителя Башкирии ударили по голове и украли у него 950 тысяч на парковке
«Жестко наказывать виновных»: Радий Хабиров о жалобах жителей Башкирии на медиков
США ввели санкции против завода из Башкирии
Главврач уфимской больницы рассказал, как врачи отрабатывали подозрение на коронавирус
В Башкирии пропал 34-летний мужчина с необычной особой приметой
Житель Уфы пытался прорваться в здание суда с заряженным пистолетом
Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Уфе
Главу одного из Госкомитетов Башкирии отправили в отставку