Прокуратура через суд потребовала от мэрии Уфы снести аварийные дома
Прокуратура Башкирии в судебном порядке потребовала от мэрии Уфы снести семь аварийных домов.
Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, дома по улице Самаркандской, Тихорецкой, и Малой Шелководной признали аварийными еще в 1998 году. Здания были включены в Республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилья на 2013-2017 годы. Администрация Уфы в соответствии со своими обязательствами расселил жильцов, однако не ликвидировала старые постройки и не ограничила к ним доступ.
Прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд, потребовав от муниципалитета закончить работу. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил их.
ИСТОЧНИК KP.RU