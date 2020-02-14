2020-02-14T12:02:58+03:00
Общество

Жители самого молодого города Башкирии позвали шамана, чтобы попросить у высших сил парковку

Людям остается уповать только на мистическое проведение [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Огни Агидели"фото: "Огни Агидели"
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Жильцы девятиэтажки по улице Молодежной в городе Агидели пригласили шамана, чтобы тот провел обряд и попросил у высших сил парковку.

Накануне, 13 февраля, у дома №10 собрались наиболее активны жители с требованием сделать стоянку и широкие дороги. Для пущей убедительности они позвали шаманку, которая при всех обратилась к духам с просьбой помощь победить в конкурсе Программы поддержки местных инициатив. Об отчаявшихся жильцах сообщает издание "Огни Агидели".

– В нашем дворе места для машин очень мало, а машин много – все-таки дом девятиэтажный. Парковки, которая есть, не хватает. Мы уже давно пытаемся обратить внимание – нам хоть какое-то благоустройство двора нужно. Ну и раз мы ничего не можем дождаться от властей, мы решили взять инициативу в свои руки и прибегнуть к высшим силам, потому что больше надежды у нас ни на что нету, – объяснила на видео местная жительница.

Она добавила, что была приглашена «лучшая шаманка северного округа, которая поможет наколдовать парковку». После этого в кадре появляется главная героиня в соответствующем одеянии и начинает бить в бубен и камлать. Спустя несколько секунд она заявляет, что духи ответили - "парковка будет!". Помогут ли горожанам высшие силы на самом деле или все ограничится лишь обещанием, неизвестно, но внимание к себе жители Агидели точно привлекли.

Жители Башкирии просят парковку у высших сил через шамана // 14.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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